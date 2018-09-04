Смартфон BlackBerry KEY2 LE представлен официально

4 сентября 2018, 12:45

Китайская TCL Communication объявила об анонсе нового смартфона BlackBerry KEY2 LE.



Новинка выполнена в форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. На тыльной панели размещена двойная основная камера.

Сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу пробела.В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64 ГБ.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отдельно обозначена поддержка быстрой зарядки аккумулятора Quick Charge 3.0.Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC и FM-радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.В продаже новинка появится в следующем месяце. Ориентировочная стоимость модификации с 32 ГБ встроенной памяти - $399, а 64 ГБ - $449.