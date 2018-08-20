BlackBerry KEY2 LE – опубликованы рендерные фото

20 августа 2018, 12:45

Голландский ресур NieuweMobiel опубликовал так называемые рендерные фото смартфона BlackBerry KEY2 LE, который пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка окажется упрощенной версией BlackBerry KEY2. Последний был анонсирован TCL Communication в июне.

BlackBerry KEY2 LE получит тот же форм-фактор, что и оригинальная версия терминала. Кроме того, у него будет аппаратная QWERTY-клавиатура, а на тыльной панели – двойная основная камера. На торце сверху - разъем 3,5 мм, а снизу производитель расположит порт USB Type-C, динамик и основной микрофон.



Диагональ дисплея – 4,5 дюйма. Модули основной камеры – 13Мп+5Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 636. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ. Кроме того, известно за аккумулятор на 3000 мАч и Android 8.1.





Анонс BlackBerry KEY2 LE состоится 30 августа, в преддверии открытия IFA2018.