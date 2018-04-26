Смартфон Samsung Galaxy A6 Plus - новые рендерные фото

26 апреля 2018, 10:15

Голландский ресурс TechTastic опубликовал так называемые рендерные фото не анонсированного на данный момент смартфона Galaxy A6 Plus.

На этих фото «трубка» показана в золотистом, а также синем цветовых решениях корпуса. Иллюстрации подтверждают безрамочный дизайн терминала с вырезом в стиле iPhone X и двойной камерой.По слухам, анонс новинки состоится ближайшие месяцы. Аппарат будет позиционироваться в среднем сегменте.В основе – чип Qualcomm Snapdragon 625 + 4 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея – 6 дюймов. Размеры смартфона 160,2x76,2x8,3 мм. В качестве программной платформы называется Android 8.0 Oreo.