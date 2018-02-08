В Сети появились рендерные фото смартфона Nokia 7 Plus

8 февраля 2018, 13:15

Сразу несколько профильных СМИ опубликовали так называемые рендерные фото смартфона Nokia 7 Plus, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит безрамочный дизайн, а, кроме того, будет обладать двойной основной камерой. Также известно за металлический корпус со стеклянными панелями.



Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9. Поверх – стекло Gorila Glass 5. Кроме того, «трубка» получит сканер отпечатков пальцев плюс двойную основную камеру (модули 12Мп+13Мп) и фронтальную 16Мп.



В качестве аппаратной платформы прогнозируется Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти - 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ. Кроме того, последнюю можно будет расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3450 мАч.

Как программная платформа называется Android 8.0.Анонс новинки, скорее всего, состоится на MWC 2018 в Барселоне.В продажу аппарат поступит с ценником в 410 евро.