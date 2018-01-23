Рендерные фото безрамочного смартфона Meizu 15 Plus

23 января 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных китайских СМИ опубликовали так называемые рендерные иллюстрации смартфона Meizu 15 Plus, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

По слухам, смартфон Meizu 15 Plus или Meizu 15 готовится с целью отметить 15-летие компании.



Презентация новинки состоится в феврале, а релиз намечен на март.



Аппарат получит тонкие рамки в трех сторон – боковых и нижней. Кроме того, известно за двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.



По слухам, Meizu 15 Plus получит Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 8895. Объем оперативной памяти составит 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской 128 ГБ.



Стоимость новинки - $562.