Рендерные фото смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus

20 апреля 2018, 10:45

Авторитетный ресурс MySmartPrice опубликовал несколько новых рендерных фото смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus, которые пока что не были представлены официально.

По слухам, грядущие новинки окажутся терминалами в среднем ценовом дивизионе. Старшая из новинок получит двойную основную камеру. Под основными камерами у этих аппаратов будет сканер отпечатков пальцев.

Galaxy A6 укомплектуют 5,6-дюймовым дисплеем и чипом Exynos 7870. Объем ОЗУ – 3 ГБ. А вот версия аппарата с приставкой Plus в названии получит 6-дюймовый таскрин и 4 ГБ ОЗУ. Чип у последней - Qualcomm Snapdragon 625.

Дата анонса аппаратов пока не приводится, но по слухам, они будут представлены в ближайшие месяцы.