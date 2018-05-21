Продажи Samsung Galaxy A6 и A6+ стартуют в Украине

21 мая 2018, 9:15

Компания Samsung объявляет о старте продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в Украине. Galaxy A6 будет доступна с 21 мая эксклюзивно в сети Allo, модель Galaxy A6+ можно будет приобрести с 28 мая в сети Цитрус.

В июне стильные новинки поступят в продажу в фирменных салонах Samsung, а также магазинах партнеров на всей территории Украины. Обе модели устройства

Galaxy A6 / A6+ будут доступны в синем, черном и золотом матовых цветах. Также, на данные модели будут распространяться бонусы и преимущества клуба Samsung Members, воспользоваться которыми можно, установив приложение. Рекомендованная розничная цена – 8499 и 9999 гривен соответственно.



Стоит отметить, что при покупке официальных Galaxy A6 потребители получат карту памяти на 64Гб в подарок, дополнительный 1 год гарантии на устройство и скидку 50% на замену экрана в случае механических повреждений При покупке Galaxy A6+ – чехол-книжка в подарок или возможность беспроцентной рассрочки на 20 месяцев



Оба устройства имеют лаконичный премиальный дизайн с изящными изгибами и плавными линиями, а благодаря прочному алюминиевому корпусу с матовым напылением смартфоны удобно располагаются в руке и не скользят.



Galaxy A6 и A6+ обладают безграничным экраном с соотношением сторон 18,5:9. Он идеально подходит для игр, набора текста, серфинга в интернете и многого другого. Обе модели получили Super AMOLED экран премиум класса, который отображает более контрастные и динамичные цвета, передавая более чистые и четкие изображения.



Смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6+ позволяют запустить одновременно сразу два приложения на экране. Теперь эта функция доступна непосредственно с главного экрана, что позволяет запускать любимые приложения в одно касание и наслаждаться эффективной работой на смартфоне.



Обе модели имеют мощные фронтальную и основную камеры со встроенной фронтальной LED вспышкой для съемки стильных селфи и создания качественных снимков даже в режиме недостаточной освещенности. Старшая модель Samsung Galaxy A6+ оснащена двойной основной камерой, благодаря чему снимки получаются еще более четкими. С помощью режима «живой фокус» пользователи могут настраивать глубину резкости и применять эффект «боке», добавлять на снятые ранее фото эффекты фигурного размытия фона (например, в форме звезды или сердца).



На задней панели смартфонов Galaxy A6 и A6+ под камерой располагается сканнер отпечатков пальцев. С помощью встроенной системы распознавания лиц пользователь может настроить разблокировку устройства по идентификации собственного лица или отпечатка пальца.

Технология Dolby Atmos обеспечивает распространение звука в трехмерном пространстве вокруг пользователя, поэтому владельцы новых смартфонов смогут насладиться более глубоким объемным звуком при просмотре фильмов и прослушивании аудио через наушники или иные внешние устройства, поддерживающие технологию Dolby Atmos.Новые устройства обладают большим объемом оперативной и внутренней памяти, благодаря чему можно устанавливать еще больше приложений и игр, а также хранить больше интересного контента прямо на смартфоне. Смартфоны обладают тремя слотами, что позволяет одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти microSD.