Samsung предлагает Galaxy S9 за 999 грн в месяц

24 апреля 2018, 12:15

«Samsung Electronics Украина» информирует о преимуществах покупки официальных смартфонов Galaxy S9 и S9+, среди которых возможность купить флагман от 999 грн в месяц на условиях обмена по программе trade-in с дополнительной скидкой до 3000 гривен и воспользоваться бонусами на сумму до 8 000 гривен.

Дополнительная скидка на покупку Galaxy S9 и S9+ в размере до 3000 гривен при участии в программе обмена своего старого смартфона и беспроцентной рассрочки до 25 месяцевБонусы на сумму до 8 000 гривен через приложение Samsung Members, в том числе дополнительная скидка на сумму до 5000 гривен на замену экрана. Более подробная информация о программе лояльности Samsung Members http://www.samsung.com/ua/samsung_members/Предложения доступны в розничных и онлайн магазинах партнеров, а также брендовых магазинах Samsung.Для доступа к бонусным предложениям нужно установить приложение Samsung Members и активировать его.