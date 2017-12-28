Релиз смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится в первые дни марта

28 декабря 2017, 10:15

Южнокорейское издание ETNews сообщает о том, что компания Samsung готовится начать сборку новых флагманских смартфонов - Galaxy S9 и S9+.



Согласно этим сведениям, массовое производство S9 и S9+ должно начаться уже в январе следующего года. На данный же момент поставщики комплектующих заняты производством компонентов.

Официальный анонс терминалов состоится в феврале, в рамках международной выставки MWC2018 в Барселоне. Релиз намечен на март.По слухам, дизайн новинок фактически не претерпит изменений за исключением лишь расположения функциональных элементов на тыльной панели. Все они получат вертикальную организацию, что в свою очередь должно решить проблему с загрязнением объектива.Диагонали дисплеев на уровне 5,8 и 6,2 дюйма, то есть, останутся на том же уровне, что и у предшественников.О ценниках, судя по всему, пока говорить рановато.