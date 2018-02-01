Дизайн Samsung Galaxy S9+ подтвержден фабричными чертежами

1 февраля 2018, 10:15

Авторитетный ресурс NowhereElse.fr опубликовал фабричные чертежи и некоторые подробности касательно смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые пока не были представлены официально.

На сравнительных фото видно, что дизайн грядущих новинок, а также габариты почти, что не изменились в сравнении с предшественниками. Так, размеры S9 - 147,6х68,7х8,4 мм против 148,9х68,1х8 мм у S8. А вот Galaxy S+ получил размеры 157,7х73,8х8,5 мм против 159,5х73,4х8,1 мм у S8+.Ключевые же отличия в дизайне затронут тыльную панель смартфонов. Все функциональные элементы, расположенные здесь, получат вертикальную организацию, что, по логике производителя должно решить проблемы с их загрязнением.Анонс новинок назначен на 25 февраля, в рамках мероприятия Unpacked, которое пройдет в Барселоне.Релиз терминалов в розницу намечен на 16 марта. Стоимость в пределах $900.