Подробности о новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S9

24 ноября 2017, 9:45

Авторитетный профильный ресурс SamMobile, ссылаясь на анонимный источник, сообщил некоторые интересные детали о не представленном пока еще смартфоне Galaxy S9.

Так, грядущая новинка получит еще более безрамочный дизайн в сравнении с предшественником. Соотношение площади экрана к передней поверхности сможет достигнуть до 90%, что на 6% превышает показатели S8/S8+. Скорее всего, у S9 практически полностью исчезнет нижняя панель.По неподтвержденной пока еще информации, южнокорейский производитель сможет продемонстрировать S9/S9+ уже в рамках CES2018 в Лас-Вегас. Однако это будет демонстрация предрелизного образца, а не официальный анонс.Дизайн особых изменений в сравнении с S8/S8+ претерпеть не должен. Диагонали дисплеев останутся на том же уровне, что и в предшественников – 5,8-, а также 6,2 дюйма.Кроме того, Galaxy S9 и S9+ будут первыми терминалами, которые получат Qualcomm Snapdragon 845.