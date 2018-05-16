Galaxy S9 продается хуже S8 и S2

16 мая 2018, 9:15

Представители южнокорейской Samsung назвали официальные данные касательно продаж нового флагманского смартфона S9.

Так, начавший продаваться 16 марта Galaxy S9, миллионный рубеж на рынке Южной Кореи преодолел 15 мая.Таким образом, этот флагман Samsung продается хуже прошлогоднего S8, и даже более того, хуже вышедшего в далеком 2011 году смартфона Galaxy S2. Так, первому для миллиона понадобилось 37 дней, а второму – 40.Касательно других рынков сведений нет.Напомним, что несколько недель назад в Китае состоялся анонс красной версии Galaxy S9.