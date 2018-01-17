Anatel назвало большинство спецификаций Galaxy S9 и S9+

17 января 2018, 12:15

Западные СМИ сообщили о том, что агентство связи Бразилии Anatel раскрыло фактически все характеристики флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+.



Судя по всему, грядущие новинки будут выполнены фактически в том же дизайне, что и предшествующая «пара». Исключением в этом плане можно будет назвать лишь расположение объективов камер. В этих аппаратах производитель отдаст предпочтение вертикальной ориентации, что, согласно официальным данным, должно решить проблемы с загрязнением объектива.

Индексы Galaxy S9 и S9+ - SM-G960 и SM-G965 соответственно.Диагонали дисплеев – 5,8, а также 6,2 дюйма. Дисплеи будут безрамочными с изогнутыми боковыми кромками.Обе «трубки» окажутся первыми смартфонами, а, кроме того, на некоторое время единственными, которые получат 10-нм Snapdragon 845.Объем оперативной памяти у Galaxy S9 – 4 ГБ, а у S9+ - 6 ГБ. Касательно объема ПЗУ, он будет одинаков для обоих терминалов – 64 ГБ. Слот для карт расширения памяти, разумеется, также будет учтен.Динамики громкой связи – AKG.Емкость аккумулятора у S9 – 3000 мАч, а у S9+ - 3500 мАч.Анонс новинок должен состояться на MWC2018 в Барселоне, в период с 26 февраля по 1 марта.