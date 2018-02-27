Samsung Galaxy S9 и S9+ доступны для предзаказа в Украине

27 февраля 2018, 11:45

«Samsung Electronics Украина» сообщает о начале предзаказов на Galaxy S9 и S9+ в Украине.

В период с 26 февраля по 14 марта действует специальное предложение – обменяй свой старый смартфон и получи дополнительную выгоду для покупки нового флагмана, или же беспроводное зарядное устройство в подарок. Оформить предзаказ можно заполнив специальную форму на едином портале на сайте компании или на ресурсах партнёров – брендовых магазинов Samsung, ALLO, Цитрус, Comfy, Эльдорадо, Фокстрот и Ringoo.

Приятным бонусом при предзаказе будет возможность получить Galaxy S9 и S9+ за неделю до официального старта продаж – с 16 марта по 7 апреля 2018 года.При оформлении предзаказа пользователи получат в подарок беспроводное зарядное устройство EP-PG950 или денежную скидку по программе обмена своего нынешнего устройства. Максимальный размер скидки составит 2500 гривен, однако точная сумма будет зависеть от модели смартфона и его состояния. Узнать дополнительные подробности о программе обмена можно в официальных правилах на сайте компании или на бесплатной информационной линии Samsung по номеру 0 800 502 000.Официальный старт продаж Galaxy S9 и S9+ в Украине запланирован на конец марта 2018 года. Пользователи смогут приобрести смартфон в трёх цветах: чёрном, сером и лиловом. Рекомендованная розничная цена устройств составляет 27 999 и 31 999 гривен соответственно.