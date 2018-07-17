Старт продаж Samsung S9/S9+ в новом цвете бургунди ред (Burgundy Red)

17 июля 2018, 9:15

«Samsung Electronics Украина» сообщает о старте продаж Galaxy S9/S9+ в цвете бургунди ред (Burgundy Red).

Бургунди, один из оттенков красного, является одним из самых насыщенных, а сдержанный блеск делает смартфон одновременно современным и традиционным, что идеально подходит для пользователей, которые ценят роскошный дизайн. Новый, яркий цвет, предлагает еще больше возможностей персонализации для потребителей и выражения личного стиля.

Также, Galaxy S9 / S9+ в золотом цвете (Sunrise Gold) стал доступным в сетях партнеров по всей Украине, тем самым дополнив портфолио цветовых решений. Sunrise Gold отличается глянцевым покритием, которое придает смартфону эффект спокойного сияния и мерцания. Новые цвета смартфона разрабатывался для самой взыскательной аудитории, которая помимо технологических характеристик уделяет особое внимание эстетике и дизайну устройства.



Новинки Galaxy S9 и S9+ имеют безграничный экран и революционный функционал представленных весной этого года флагманов:



Совершенная камера: Камеры Galaxy S9 и S9+ оснащены встроенным сверхбыстрым сенсором Dual Pixel, который позволяет создавать великолепные фото высокого качества. Благодаря обновленному объективу с двойной апертурой пользователи могут создавать четкие фотографии как днем так и ночью. Режим сверхзамедленной съемки позволит запечатлеть самые важные моменты жизни, а AR emoji добавят эмоциональной окраски в переписку с друзьями.

Развлечения с эффектом полного погружения: смартфоны оснащены стереодинамиками высочайшего класса от бренда AKG и поддержкой Dolby Atmos, благодаря чему звук становится по-настоящему объемным.

Платформа Galaxy: Смартфоны Galaxy S9 и S9+ получили ключевые функции линейки Galaxy, в том числе: сканеры отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза, распознавание лица пользователя; защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, а также быструю беспроводную зарядку.