Старт продаж Galaxy S8 в новом романтичном цвете – Burgundy Red

14 февраля 2018, 13:15

«Samsung Electronics Украина» сообщает о старте продаж Galaxy S8 в цвете Burgundy Red в конце февраля 2018, а оформить предзаказ можно уже сейчас на сайтах магазинов-партнеров.

Новый оттенок красного подчеркивает элегантность эргономичного корпуса Samsung Galaxy S8 из стекла и металла, создавая целостный и эстетический дизайн, который станет отличным вариантом подарка к предстоящим праздникам. Обновлённый цвет гарантирует новые впечатления, который оценят любители эстетики.Помимо изысканного дизайна с безграничным дисплеем, Galaxy S8 предлагает набор передовых мобильных технологий для лучших впечатлений от использования. Характеристики Galaxy S8 Burgundy Red не отличаются от модели в оригинальных цветах. Смартфон оснащён продвинутой 8-мегапиксельной f/1.7 фронтальной камерой с умным автофокусом и 12-мегапиксельной f/1.7 Dual Pixel основной камерой. Флагман первым в индустрии получил 10-нанометровый процессор для повышенной скорости работы.Galaxy S8 поддерживает платформу безопасности Samsung Knox и биометрические технологии: сканер радужной оболочки глаза, сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица. Вдобавок смартфон защищён от воздействия пыли и воды по стандарту IP68, поддерживает быструю и беспроводную зарядки, обладает слотом для карт памяти microSD и держит владельца в курсе происходящего с функцией Always-On дисплей.