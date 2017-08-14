Samsung объявляет о старте предзаказа на комплект Galaxy S8+ Blue 128 ГБ

14 августа 2017, 14:05

«Samsung Electronics Украина» сообщает о старте предзаказа на эксклюзивный комплект безграничного Galaxy S8+ Blue Вера Брежнева Лимитированная версия с 14 августа 2017 года.

Главной особенностью предложения станет улучшенная версия Samsung Galaxy S8+ в новом голубом цвете корпуса с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной. Набор также включает фитнес-браслет Gear Fit2 и беспроводные наушники Level U Flex в голубом цвете.



Целевой аудиторией новинки являются пользователи, которые желают подчеркнуть свою индивидуальность во всем, включая мобильную технику. Компания прислушалась к пожеланиям пользователей, которые стремятся идти в ногу со временем, для чего им необходима повышенная производительность устройства, а также дополнительная память для хранения программ и контента. Эксклюзивный комплект Galaxy S8+ Вера Брежнева Лимитированная версия поступит в продажу в конце августа и будет доступен в брендовых магазинах Samsung, а также других розничных сетях.



Samsung Galaxy S8+ заслужил признание как среди IT-экспертов, так и среди обычных пользователей благодаря безграничному дисплею, великолепной камере и невероятно мощному процессору.



Улучшенная версия флагманского смартфона Galaxy S8+ 128 GB Blue с безграничным экраном стала еще мощнее: благодаря увеличенной встроенной памяти на 128 ГБ и 6 ГБ оперативной, пользователи смогут загрузить на смартфон еще больше контента, игр и приложений. Новое цветовое решение смартфона – впечатляющий оттенок голубого - подчеркнет стиль и индивидуальность пользователя.



Смартфон сохранил преимущества Galaxy S8+ - 12-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.7 и поддержкой технологии Dual Pixel, современный 10-нанометровый процессор, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и наличие сканера радужной оболочки глаза, который обеспечивает дополнительный уровень защиты личных данных при одновременно простой и быстрой разблокировке устройства.



Samsung Gear Fit2 — фитнес-браслет для любителей активного образа жизни. Модель получила автономный GPS, благодаря чему предоставляет точные данные о дистанции, количестве шагов и сожженных калорий в режиме реального времени. Фитнес-браслет также имеет 4 ГБ встроенной памяти и автономный музыкальный плеер, не боится влаги и пыли, а также точно измерит пульс.



Samsung Level U Flex — беспроводные Bluetooth-наушники. Благодаря гибкой регулировке шейного обода наушники Samsung Level U Flex имеют идеальную посадку и выдерживают самые сложные нагрузки, так что не подведут вас ни в спортзале, ни по дороге на работу, ни на пробежке. Фирменная технология Scalable Codec, реализованная в наушниках Samsung Level U Flex, оптимизирует качество звучания, отфильтровывая радиочастотные помехи, чтобы обеспечить непрерывную передачу звука по Bluetooth. Продолжительность автономной работы Level U Flex – до 10 часов в режиме воспроизведения.