Galaxy S9 выйдет и в версии mini

16 ноября 2017, 12:45

Ранее мы уже писали о том, что компания Samsung начнет сборку смартфона Galaxy S9 и S9+ в декабре.

А вот теперь в Сети появилась информация о том, что грядущая новинка может выйти не в двух версиях, а в трех. Помимо двух отмеченных выше, флагман получит также уменьшенную модификацию с приставкой Mini в названии.Скорее всего, грядущая новинка будет укомплектована 5-дюймовым или меньше экраном, который, кстати говоря, будет загибаться на торцы подобно оригинальной версии аппарата. Разрешение пока не уточняется.Анонс всей «троицы» намечен на начало следующего года. Совершенно не исключено, что презентация состоится в рамках Mobile World Congress (MWC), которая пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Барселоне. Однако последнее пока только предположение.