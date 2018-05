Samsung Electronics представляет Galaxy A6 и A6+ с продвинутой камерой

2 мая 2018, 10:15

Samsung анонсировала Galaxy A6 и A6+. Новые смартфоны совмещают удобство ежедневного использования, стильный дизайн и продвинутую камеру, которая позволяет самовыражаться на новом уровне.



Ключевые особенности новой серии устройств — мощные фронтальная и основная камеры, элегантный премиум-дизайн и безграничный дисплей от Samsung. В Украине смартфоны будут доступны в трёх стильных цветах: чёрном, золотом, голубом.

Благодаря продвинутым фронтальной и основной камерам в Galaxy A6 и A6+ съёмка прекрасных пейзажей или селфи становится доступной для каждого. Фронтальная LED-вспышка в Galaxy A6 и A6+ даёт возможность создавать селфи в любых условиях — с раннего утра и до поздней ночи. В то же время, основная камера с заниженной диафрагмой гарантирует чёткие снимки в условиях плохой освещённости. Отныне время суток не влияет на качество фотографий.



Двойная камера Galaxy A6+ может сделать результат съёмки ещё лучшим с помощью режима Live Focus. Благодаря ему владелец смартфона сможет изменить глубину размытия и добавлять эффект боке на снимке до или даже после его создания. Сделать процесс создания снимков более захватывающим под силу уникальным шаблонам размытия фона. Они доступны в форме сердец, звёзд и многого другого.



Владельцы новой линейки смогут наслаждаться просмотром любимых фильмов и прослушиванием качественной музыки благодаря динамикам с оптимизированным аудио с поддержкой Dolby Atmos. Galaxy A6 и A6+ обеспечивают полный спектр воспроизведения звука — от низких до высоких частот, при этом само звучание будет объёмным и чистым. Пользователи могут включить эффект Dolby Atmos, чтобы разнообразить прослушивание звуком, который будет буквально окружать их.



Galaxy A6 и A6+ продолжают устанавливать новые стандарты качества просмотра видеоконтента с помощью безграничного дисплея Samsung, который выходит за боковые рамки и отличается невероятным соотношением сторон 18,5:9. Гладкие изгибы корпуса смартфона и его металлическое исполнение были совмещены для дополнительной уверенности в использовании и комфортного обхвата. Устройства получили максимальную эргономичность без компромиссов в отношении дизайна.



Galaxy A6 и A6+ созданы с целью обеспечить комфорт ежедневного использования. Поэтому смартфоны получили некоторые функции флагманов, включая распознавание лица и сканирование отпечатков пальцев, которые гарантируют быструю разблокировку и надёжную защиту личных данных.



Оба устройства существенно увеличивают скорость мультизадачности и простоту выполнения задач с помощью App Pair. Режим эффективно использует большую диагональ дисплеев Galaxy A6 и A6+ и позволяет работать в двух приложениях одновременно. Таким образом, владельцы смартфонов получают двойную экономию времени и в два раза больше удовольствия. Always on Display демонстрирует все важные уведомления без необходимости снимать блокировку — это экономит время и повышает автономность устройства.



Galaxy A6 и A6+ также поддерживают Bixby Vision, Home и Reminder. Samsung Bixby помогает пользователям в выполнении многих ежедневных задач, что делает Galaxy A6 и A6+ ещё более интеллектуальными и полезными. С помощью Near Field Communication (NFC) Galaxy A6 и A6+ подойдут для оплаты практически во всех местах, где принимают кредитные и дебетовые карты.



В Украине смартфоны будут доступны в конце мая 2018 года.