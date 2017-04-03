Samsung выступит партнёром ALLO Mobile Game Fest

3 апреля 2017, 12:30

«Samsung Electronics Украина» выступит официальным партнёром первого в Украине фестиваля мобильного гейминга и технологий под названием ALLO Mobile Game Fest, организованного компанией «Алло».

Мероприятие даст возможность поклонникам мобильных игр посоревноваться друг с другом и определить победителей в разных городах Украины в период с 8 апреля по 14 мая. Кроме того, ALLO MGF порадует различными тематическими площадками и необычными развлечениями.ALLO Mobile Game Fest заинтересует не только геймеров, но и любителей высоких технологий, которые хотят быть в курсе трендов и новинок в мире мобильных гаджетов. На фестивале будут представлены различные зоны, главной среди которых станет игровая киберзона. В ней каждый желающий сможет продемонстрировать своё мастерство в одной из девяти игр: Subway Surfers, Asphalt 8: Airborne, Dragon Sim Online, Zooma, VainGlory, Heartstone, World of Tanks: Blitz, Clash Royale и Minecraft: Pocket edition. Лучшие впечатления от игр и отличную производительность обеспечат планшеты Galaxy Tab A и смартфоны Galaxy S7, на которых и будут проводиться соревнования. Также на фестивале будет возможность попробовать свои силы на игровом мониторе на квантовых точках Samsung Curved Monitor. Победители турниров получат призы от «Алло»Для гостей фестиваля также предусмотрена Samsung VR Zone, созданная для тестирования технологий виртуальной реальности. Не менее важными зонами станут главная сцена с конкурсами и квестами, а также ALLO MGF Маркет, где геймеры найдут уникальные товары и услуги. Стоит отметить, что в рамках ALLO Mobile Game Fest «Samsung Electronics Украина» будет возможность также ознакомиться с новинками компании — планшетом Galaxy Tab S3 и флагманскими смартфонами Galaxy S8 и S8+.Фестиваль будет проходить в период с 8 апреля по 14 мая. В частности, 8 и 9 апреля мероприятие пройдёт в Днепре по адресу улица Нижнеднепровская, 17 (ТРЦ «Караван»), 22 и 23 апреля — в Одессе по адресу улица Южная дорога, 101а (ТРЦ «Riviera»), 29 и 30 апреля — во Львове по адресу улица Кульпарковская, 226а (ТРЦ «Victoria Gardens»), 6 и 7 мая — в Харькове по улице Героев труда, 7 (ТРЦ «Караван»), а также 13 и 14 мая в Киеве — в ТРЦ «Караван» по адресу улица Луговая, 12. Каждый этап фестиваля будет проводиться в помещениях торговых центров и на их парковках с 10.00 до 22.00.Для участия в ALLO Mobile Game Fest требуются обязательная регистрация и подтверждение своего участия.