Киевстар изучил 3G вкусы любителей музыки

5 июля 2017, 13:41

Международные фестивали AlfaJazz Fest и Atlas Weekend ежегодно собирают огромное число зрителей.

Киевстар стал партнером этих масштабных музыкальных событий в жизни страны. Чтобы любители музыки могли активно делиться впечатлениями, компания увеличила емкость сети и установила специальное оборудование в районе концертных площадок.

Фестиваль Atlas Weekend (проходил в Киеве с 28 июня по 02 июля) посетило свыше 71 тысячи абонентов Киевстар, более половины из них пользовались мобильным интернетом 3G . За 5 дней фестиваля любители музыки загрузили и передали свыше 2,7 тысяч гигабайтов мобильных данных. А это – почти 2200 часов просмотра видео в высоком качестве. При этом, количество абонентов, которые во время концертов одновременно пользовались мобильным интернетом, достигало 41 тысяч.

Наиболее активно абоненты использовали 3G трафик на концертах 30 июня – свыше 600 Гб. А самое большое количество музыкальных фанатов, зарегистрировавшихся в сети Киевстар, было на открытии фестиваля – почти 23 тысячи человек. Также абоненты активно пользовались голосовой связью, использовав более 224 тысячи минут звонков. Количество абонентов, которые одновременно пользовались своими мобильными телефонами достигало 71 тысячи.

В противовес киевскому фестивалю на концертах львовского Alfa Jazz Fest (23 - 28 июня) зрители больше использовали голосовую связь. За 5 дней джазового фестиваля на территории концертных площадок было использовано 456 тысяч минут звонков, принято и передано 1,5 тысяч гигабайтов трафика в сети 3G.

Наиболее популярной услугой мобильного интернета у любителей музыки ожидаемо стал видео стриминг. В общей структуре дата трафика доля этого сервиса превышала 35%. Также абоненты активно пользовались социальными сетями, на которые пришлось 15% использованного трафика.

Напомним, что мобильная сеть национального оператора построена на современном оборудовании, подготовленном к работе с различными стандартами связи: 3G и 4G. Благодаря высокой технической оснащенности, Киевстар обеспечивает не только высокую скорость передачи данных, но и стабильное функционирование услуг даже во время самых высоких нагрузках на сеть.

