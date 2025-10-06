MEGOGO оголосив переможців другого фестивалю українських ШІ-фільмів

6 октября 2025, 18:35

Медіасервіс MEGOGO підбив підсумки другого фестивалю українських фільмів MEGOGO AI FILM FESTIVAL, створених із застосуванням штучного інтелекту.

Нагородження відбулося у межах закриття XVI Одеського міжнародного кінофестивалю у кінотеатрі «Жовтень» в Києві.

На конкурс надійшло майже 200 робіт, що вдвічі більше, ніж торік , при цьому журі відзначило і суттєве зростання якості робіт учасників. Організатори відзначають, що деякі креатори подавали до 10 робіт, а серед учасників були й ті, хто повертався на фестиваль після торішнього дебюту. За підсумками конкурсу професійне журі обрало переможців у п'яти основних номінаціях, володаря Гран-прі та відзначило п'ятьох лауреатів.

Переможці MEGOGO AI FILM FEST 2025:

Гран-прі фестивалю та грошовий приз у 240 000 грн здобув Євген Чернишов за роботу «Session» — короткий сеанс з психіатром, на якому хлопець, на ім'я Дейв розповідає про те, що його турбує. Минулого року автор виборов «бронзову» відзнаку.

Перемогу в номінації «Найкращий синематик» та 80 000 грн здобули Володимир та Валерія Прідорогіни з короткометражною стрічкою «Шлях», де вони за допомогою метафори індивідуального життєвого шляху осмислюють плинність буття.

У номінації «Найкраща анімація» та 80 000 грн перемогла креативна агенція Adshot Creative з фільмом «Нічна зміна» — внутрішнім діалогом людини, яка щодня стикається зі смертю та чужим болем.

У категорії «Сценарій» та 80 000 грн найкращою стала робота Марії Зозулі – «Професія». Це фільм про дитинство, де професія з’являється як мрія і водночас як перший крок у дорослий світ.

Нагороду за «Вертикальний формат» та 80 000 грн отримав креатор amheus за збірку абсурдних історій «Синтетика», що віддзеркалюють життя під смішним і водночас тривожним кутом.

Нагороду в категорії «AI Vision: UKRAINE» та 80 000 грн отримала Ольга Мороз за стрічку «Тиха вода – глибока», — атмосферну історію про купальську ніч, де оживає стародавня легенда.

Загальний фонд склав 640 000 грн. Роботи переможців та лауреатів можна буде переглянути на сайті фестивалю https://ai.megogo.net/

«Попри війну, стрес і обмежені ресурси, українські автори представили роботи світового рівня. ШІ швидко змінює сучасне життя, і не лише в галузі розваг. Вже сьогодні потрібно системно впроваджувати ШІ-інструменти й ШІ-агенти, починаючи з найбільш важливих сфер, адже це — реальний шанс на стрибок у майбутнє для України. MEGOGO й надалі буде підтримувати інноваційних творців та максимально інтегруватиме ШІ у бізнес-процеси й продукт», — коментує співзасновник MEGOGO Володимир Боровик.



Лауреати та спеціальні відзнаки

Лауреатами фестивалю стали: Дитячий YouTube-канал «Уподобайка», «Щит від тривог»; Ігор Мукомела «Поліські містерії»; Kurwa Matj «Польське техно»; Ant3Dstudio «Нокс крізь свідомість»; Штучка Інтелект «Врум Врум». Лауреати отримають річну передплату MEGOGO «Максимальна», а партнер фестивалю, медіа Forbes, підготував для лауреатів спеціальні подарунки — запрошення на AI Summit.

Окремо журі відзначило оригінальність трьох робіт: «Німа музика» (Dmytro Holovashych), «Демократія» (Грушевський team), «MIND SHI» (VTMN Agency).

Переможців та лауреатів обирало професійне журі за критеріями, що актуальні для конкретних номінацій. До складу журі увійшли:

Анна Мачух — виконавча директорка Української кіноакадемії. Генеральна директорка ОМКФ

Дмитро Мєлков — CIO & Head of AI innovation MEGOGO

Марія Панченко — Chief Content Officer MEGOGO

Михайло Федоров — віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України

Віктор Шкурба — засновник та креативний директор ISD Group. Член журі Канських Левів