25 октября 2022, 10:45

Команда медіасервісу MEGOGO прослідкувала, як із початку широкомасштабної війни змінились вподобання українців у споживанні контенту.

В компанії констатують, що популярність українських аудіодоріжок зросла в рази, а російська мова нарешті почала втрачати домінуюче становище. Так, найпопулярніший серіал цієї осені 52% глядачів дивляться саме з українською озвучкою, створеною студією MEGOGO Voice. А біля 7% — мовою оригіналу — англійською. До 24 лютого показники переглядів українською були значно скромніші.Проте, міжнародні студії та правовласники все ще відносять Україну до країн колишнього СНД, де поки переважає російська мова. Тому часто фільми та серіали передаються правовласниками з аудіодоріжками мовою оригіналу та російською озвучкою. Більш того, правовласники забороняють створювати додаткові аудіодоріжки без окремого погодження, бо це є втручанням в контент. Однак, війна поступово змінює ставлення до України, тому є надія, що оригінального українського дубляжу стане більше. Тим не менш, великі каталоги вже існуючого контенту, що створювався багато десятиліть, ще потребують перекладу. Тож для прискорення українізації контенту була заснована власна студія озвучування MEGOGO Voice. Також в компанії експериментують з іншими форматами, наприклад, тестують озвучування за допомогою штучного інтелекту.«На MEGOGO доступні десятки тисяч годин відео- та аудіоконтенту. І хоч у нас вже зібрана одна з найбільших в світі колекцій легального контенту українською мовою, попереду ще багато роботи. З цією метою минулого року була створена студія MEGOGO Voice, де працюють українські актори театру та кіно. Студія не припинила роботу і після повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року колеги опрацювали майже 300 годин контенту, це більше 120 проєктів українською мовою. Все це ми робимо з власної ініціативи та власним коштом заради нашого глядача та розвитку якісного продукту українською мовою», — розповіла Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.Крім того, в MEGOGO фіксують зростання попиту на контент виробництва України. Так, починаючи з 2021 року кількість переглядів фільмів українського виробництва зросла в пʼять разів! Якщо на початку минулого року тільки кожен сотий перегляд фільму припадав на українську кінострічку, то цієї осені це вже кожен двадцятий перегляд. Цьому сприяє як покращення якості та кількості контенту, так і національне самовизначення користувачів.Що стосується найпопулярніших українських фільмів, то з початку року найбільше переглядів отримали стрічки: «Ціна правди», «Зірки за обміном», «Черкаси», «Захар Беркут» та «Скажене весілля 2». При цьому лідером в 2022 році скоріш за все стануть «Снайпер. Білий ворон» та «Я працюю на цвинтарі». Вже кілька тижнів ці стрічки є топовими за кількістю переглядів.