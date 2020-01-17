MEGOGO Audio уже доступно на iOS

17 января 2020, 10:45

Пользователям смартфонов с системой iOS стало доступно в мобильном приложении MEGOGO направление MEGOGO Audio, которое включает все, кроме музыки.

Аудиокниги самых популярных издательств и подкасты на различную тематику сначала были доступны для пользователей мобильных устройств с системой Android, а теперь – на iOS.

Напомним, в начале декабря медиасервис MEGOGO запустил раздел аудио с более сотней подкастов и тысячами аудиокниг. Сейчас в наличии почти 3000 разножанровых аудиокниг, количество которых продолжает расти. Немало бестселлеров доступны для существующих подписчиков MEGOGO, но некоторые – по поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам. MEGOGO уже работает над созданием большого числа аудиокниг собственного производства и скоро представит немало эксклюзивных новинок для своих слушателей. Что касается подкастов, слушателям доступно около 100 выпусков, которые являются бесплатными. Все они разделены по тематикам. Большинство выпусков – собственного производства.

Раздел аудио доступен только для пользователей приложения MEGOGO на смартфонах, кроме того, контент можно загружать для прослушивания оффлайн в самом приложении. Напомним, MEGOGO не собирается ограничиваться аудиокнигами и подкастами, и уже скоро представит еще несколько нетипичных аудиоформатов.