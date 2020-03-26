MEGOGO запустил собственный интерактивный канал stayhome HD

26 марта 2020, 10:15

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] #stayhome HD, который собрал добрые фильмы о дружбе и любви.

Канал будет вещать круглосуточно и будет напоминать зрителям о важности оставаться дома.



[М] #stayhome HD – один из более 50 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего «эфира», функцию выбора звуковой дорожки, субтитров и качества изображения.



«Главная идея канала – призывать и напоминать как можно большему количеству зрителей остаться дома в течение карантина. Сейчас мы концентрируем все наши усилия, чтобы время, проведенное дома, было действительно интересным и полезным. Команда программного отдела собрала самые добрые фильмы, которые позволят по-настоящему отдохнуть и отвлечься», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.



Среди фильмов, которые будет показывать [М] #stayhome HD, следующие: трогательная лента «1+1», романтическая комедия «Свадебный переполох», любимая история «Замерзшая из Майами», мотивирующее кино «Начни сначала» и многие другие преимущественно семейные кинокомедии.



Канал [М] #stayhome HD уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».