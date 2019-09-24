MEGOGO запустил круглосуточный канал с трейлерами

24 сентября 2019, 13:15

На этой неделе на платформе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Трейлеры HD, который будет помогать зрителям выбирать лучшее кино для просмотра.

Теперь трейлеры всех самых популярных новинок, которые доступны на MEGOGO, собранные в одном месте.

Канал будет вещать круглосуточно. Программная сетка наполнена трейлерами разножанровых новинок кино и мультфильмов 2018-2019 года. Функционал телеканала дает возможность выбрать к просмотру любой трейлер из перечня, представленного в программе. В течение недели в ротации канала будет более 600 видео.Зрители канала на Smart TV получат дополнительную функцию «Смотреть», что позволит сразу перейти на страницу фильма или мультика для быстрой возможности посмотреть контент.«Канал [М] Трейлеры HD будет экономить время зрителей, которое они тратят на поиск контента. Достаточно просто открыть канал, посмотреть трейлер или выбрать из перечня предложенных. А дальше – только лучшее кино высокого качества», – рассказывают в MEGOGO.Напомним, интерактивные каналы MEGOGO – это более 40 отдельных телеканалов с рекомендованными плейлистами-подборками, которые доступны на платформе MEGOGO. Среди самых популярных: [М] Кинохит HD, [М] Мегахит HD, [М] Триллеры HD и многие другие.MEGOGO – это крупнейший в Восточной Европе и СНГ видеосервис для просмотра онлайн ТВ и кино. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 50 млн. уникальных пользователей. Каталог ресурса – более 77 000 единиц видео, из которых более 5000 единиц художественных фильмов и сериалов, более 1500 мультфильмов, около 45 000 телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 000 новостных программ. Сервис предоставляет возможность просматривать контент на любых устройствах – телевизорах Smart TV, компьютерах, планшетных ПК, смартфонах и т.д. Мобильные приложения MEGOGO для iOS и Android сделают просмотр еще более удобным.