В Украине начал вещание музыкальный канал – MEGOGO LIVE

5 ноября 2018, 14:45

Вечером 1 ноября в Украине запустился новый музыкальный канал MEGOGO LIVE. Его продюсером и вдохновителем стал фронтмен группы O.Torvald Женя Галич.

На канале идет непрерывная(24/7) трансляция уникального видеоматериала из мира украинской альтернативной музыки, искусства, вечеринок и разноформатных молодежных развлечений и собственных шоу проекта.



Об идее



Идея реализовать канал возникла этим летом. Как известно более двух лет назад платформа MEGOGO запустила раздел MEGOGO LIVE, на котором размещались прямые трансляции фестивалей, концертов и уникальных событий. «Мы снимали квартирники с артистами, героем одного из них был Женя Галич. Через неделю после съемок он пришел в офис MEGOGO и предложил сделать дерзкий и намного более масштабный проект. На планирование канала ушло несколько недель и потом мы начали собирать команду», - рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.



О подготовке проекта



Первые шаги по созданию начали вестись в августе 2018 года. «Сперва мы начали оформлять концепцию проекта. И тогда уже поняли, что запускаем именно канал и как он будет выглядеть, ушли в подготовку с головой», - говорит Иван. Основное время у команды канала ушло на решение юридических вопросов, выбор контента и съемку пробных пилотов собственных шоу.



Почему канал особенный и не боится конкуренции



Иван Шестаков: «Ну, у них не будет Галича с его энергией. И у конкурентов нет и не будет платформы MEGOGO с семилетней экспертизой в медиа и опытом реализовать масштабные проекты при использовании адекватных ресурсов. Это шутка, конечно. А в остальном непонятно, почему до сих пор так мало подобных проектов. То, что это нужно было делать нам было очевидно».



“Украинский рынок утопает в огромном количестве материалов от музыкантов, режиссеров, художников, дизайнеров и других проявлений искусства, но телеканалы все еще игнорируют новую культуру, предпочитая и дальше крутить более понятные обычному зрителю форматные проекты», - комментирует Женя Галич.



Кто делает канал MEGOGO LIVE



На сегодняшний день креативная группа проекта - 5 человек, которые отвечают за основной контент, а также связывают все это с остальными подразделениями MEGOGO. Другие процессы закрываются существующими подразделениями MEGOGO. При этом следует учесть, что в MEGOGO занято около 400 человек.



О продюсере



Женя - автор и идейный вдохновитель проекта. Он пришел к нам с идеей, а мы помогаем ее сформулировать и воплотить в жизнь. С Жениной помощью мы полностью реформировали наш MEGOGO Live, который тоже был про музыку и современную культуру. Сейчас это уже абсолютно другой продукт, намного сильнее, масштабнее и круче предыдущего.



При этом следует отметить, что ранее Галич уже привлекался на ТВ проекты, был ведущим и автором ряда развлекательных шоу, в том числе и музыкальных.



О цели и миссии канала



Цель проекта - стать мощной платформой для развития современной молодежной культуры, открыть широкой аудитории новые лица, новых героев, личностей, лидеров мнений и просто познакомить с тем, чего они обычно не замечают. “Наш канал направлен на поиск новых имен, знакомство с новыми лицами, создание понятных лидеров мнений, формирование вкусов и досуга аудитории. Мы хотим предложить зрителю альтернативу. Клипы артистов, которые невозможно найти на представленных рынком музыкальных каналах и радиостанциях, лайвы концертов и электронных вечеринок, новости из мира кино, развлекательные шоу, коллаборации с самыми интересными украинскими проектами. Все, зачем зрителю нужно было лезть в интернет и искать, мы соберем на одной платформе”, - раскрывает концепцию канала продюсер MEGOGO LIVE.



Основной месседж нового медиапроекта MEGOGO: ”Вырос, но не повзрослел”. Этой фразой можно охарактеризовать не одно поколение людей, которые не готовы прощаться с атрибутами юности и не спешат взрослеть. Платформа о них и для них и это все 24/7.



О контенте и программах канала



Основу канала составляют музыкальные клипы. Они сгруппированы в несколько тематических блоков, у каждого блока - свои правила ротации. Также есть хитпарады, новости, новые открытия и различные шоу. Планируется ежедневно выпускать как минимум по одному шоу собственного производства в прайм-тайм. «Сейчас у нас более двух десятков идей и форматов. Постепенно мы снимаем пилоты и тестируем разные форматы. Шоу будут сниматься сезонами - как и на других каналах. Кроме собственных форматов, мы постепенно добавляем различные шоу наших партнеров - много проектов у нас будет с музыкальными медиа и независимыми авторами и блогерами. Подробности скоро раскроем в анонсах канала», - объясняет Иван Шестаков.



Тематика всех шоу - музыка, молодежная культура, экстремальный и киберспорт.



MEGOGO LIVE - не эксперимент, а серьезный продукт



«Наш новый канал - это серьезный продукт, на который мы тратим сейчас много усилий. Экспериментом его точно назвать нельзя. Цель у нас простая - мы хотим, чтобы канал был везде и смотрело его как можно больше людей. Для этого мы должны быть на любых платформах и в любых сетях. Сегодня мы запускаемся на своей платформе, чтобы выйти к зрителю как можно скорее, но у нас уже есть договоренность с другими операторами. MEGOGO LIVE - проект долгосрочный» - говорит директор по стратегии и маркетингу.



Об инфраструктуре



Практически все уже свое. Сейчас есть небольшая студия, в которой записывается большинство первых проектов. Дальше будут наращиваться мощности. Техника - студийная - MEGOGO, а для отдельных проектов некоторое время команда берет в аренду, как минимум, на период съемок пилотных проектов.



Канал является бесплатным



Проект доступен совершенно бесплатно на платформе MEGOGO. Также весь собственный контент канала планируется распространять бесплатно. «Как будет у других операторов - будет видно уже до конца этого года, как только соберем статистику. Но наша цель - как можно больше зрителей, потому и планов брать деньги с пользователя в обозримом будущем у нас нет», - поясняет Иван Шестаков.

