MEGOGO открывает свою площадку для подкастеров

27 мая 2020, 11:45

Медиасервис MEGOGO открывает свою аудиоплощадку для всех подкастеров. Теперь свой авторский подкаст быстро и удобно можно добавить на MEGOGO, используя Telegram-бот.

И уже со временем контент будет доступен для прослушивания в мобильном приложении MEGOGO.

Добавить подкаст можно в несколько шагов. Сначала необходимо перейти по ссылке на Telegram-бота https://t.me/podcaster_megogo_bot, далее нужно предоставить информацию про автора и подкаст, RSS-ленту подкаста и ознакомиться с пользовательским соглашением. После этого контент направляется на рассмотрение и модерацию в редакционную команду MEGOGO, и в случае успешного её прохождения – аудио будет доступно на медиасервисе.Таким образом на MEGOGO уже появились подкасты радио НВ и авторский подкаст Крис Косык и Димы Малеева «Шит Ай Ноу Лайв».«В декабре 2019 года мы представили нашей аудитории аудиораздел. Популярность этого направления ежедневно растет. Получать информацию в формате аудио становится удобнее все большему количеству пользователей. Еще на этапе запуска направления мы планировали сотрудничество и поддержку всех подкастеров. Поэтому отныне каждый желающий, как профессионал, так и новичок, сможет расширить аудиторию своих поклонников через MEGOGO», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.Как и раньше, подкасты бесплатные для всех, даже для незарегистрированных, пользователей. Создание собственных подкастов командой MEGOGO будет продолжаться.Напомним, аудионаправление MEGOGO доступно для пользователей мобильного приложения. Сейчас раздел имеет около 7000 аудиокниг и сотни подкастов, часть из которых собственного производства.