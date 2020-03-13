Медиасервис MEGOGO запускает игры на Smart TV

13 марта 2020, 12:45

Медиасервис MEGOGO запустил отдельный раздел с играми. Теперь пользователи приложения MEGOGO на Smart TV, кроме просмотра кино и телевидения, смогут играть в популярные игры.

Сейчас функционал доступен на некоторых моделях LG с поддержкой Smart TV. Уже скоро MEGOGO планирует запустить игры и на других моделях телевизоров.



Сейчас в доступе 5 популярных игр: «История Гимли», «Пасьянс Клондайк», «Викторина на миллион», «Нарды» и «Минёр». Игры бесплатные для всех пользователей приложения MEGOGO на Smart TV.



«Мы продолжаем предлагать нашим пользователям продукты, которые делают их свободное время более захватывающим. А самое главное, что потребителю не нужно устанавливать несколько приложений, чтобы получить тот или иной продукт, достаточно лишь включить MEGOGO. Запуск направления "игры" проходит период тестирования, чтобы мы могли более четко понять потребности нашего пользователя. При успешном прохождении теста, планируем значительно расширить направление и увеличить, как линейку с предложенными играми, так и модельный ряд телевизоров, что будет поддерживать функцию», – комментирует Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.



Уже скоро направление пополнится еще двумя играми. Как отмечалось, доступ имеют пользователи моделей телевизоров LG с системой WebOS от 2017 года. Уже через несколько недель игры появятся на телевизорах Samsung с операционной системой Tizen и на LG с WebOS всех годов выпуска.



Новое направление можно найти прямо в главном меню MEGOGO на Smart TV.