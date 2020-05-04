Медиасервис MEGOGO запускает новую игру для Smart TV

4 мая 2020, 15:45

На MEGOGO появилась новая семейная игра Imagio, которая пополнит недавно созданный раздел "Игры" на Smart TV.

Это игра в ассоциации, создана по аналогии к популярной Dixit, но вместо поля у игроков будет телевизор, а все карты будут прямо в мобильном телефоне. Игра бесплатная и доступна даже для незарегистрированных пользователей.

Чтобы сыграть в Imagio достаточно в приложении MEGOGO на Smart TV запустить игру в соответсвующем разделе. Далее каждый участник с помощью QR-кода на телевизоре или через переход по указанной ссылке сможет присоединиться к процессу.



Сейчас к игре доступна колода из 60 карт. Уже в ближайшее время будут доступны новые колоды, проработанные и созданные иллюстраторами специально для этой игры. Количество карт будет постоянно пополняться.



Игра уже поддерживается на моделях LG с системой WebOS и Samsung с операционной системой Tizen от 2017 года. В ближайшее время Imagio появится и на других моделях Smart TV.

"В условиях карантина очень важно оставаться в хорошем расположении духа. Мы разработали Imagio – игру, которая позволит всей семье собраться в гостиной и общаться, взаимодействовать друг с другом, поднимать настроение. Игра бесплатна, поэтому весело и полезно провести время может каждая семья, достаточно просто зайти в приложение MEGOGO на Smart TV. Игра, как и её аналог, полностью базируется на воображении и общении участников", – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, в начале марта MEGOGO запустил отдельный раздел с играми. Помимо новой Imagio, в доступе 5 популярных игр: "История Гимли", "Пасьянс Клондайк", "Викторина на миллион", "Нарды" и "Минёр".