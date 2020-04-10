Медиасервис MEGOGO будет поддерживать проект "Всеукраинская школа онлайн"

10 апреля 2020, 10:45

Meдиасервис MEGOGO присоединился как еще одна площадка к масштабному образовательному проекту Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и общественной организации «Освіторія» – «Всеукраинская школа онлайн».

Проект стартует в понедельник, 6 апреля, в 10:00.



Пользователи MEGOGO смогут просматривать уроки в удобном формате. Все уроки будут сохраняться на медиасервисе и станут доступными в любое время со всех устройств, которые поддерживает сервис, а именно: Smart TV, смартфоны, планшеты, медиаплееры, игровые консоли и другие.



Согласно расписанию обучения, на MEGOGO в специальном разделе «Всеукраинская школа онлайн» будут появляться новые уроки. Для удобства, они будут разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиям предметов. Уроки бесплатны и доступны даже для незарегистрированных пользователей.



Для существующих пользователей медиасервиса уроки сформированы также в отдельные интерактивные каналы, которые доступны в разделе «Телеканалы». Всего будет 7 интерактивных каналов в соответствии с классом.



«В этот кризисный период нам крайне необходимо помнить и заботиться о наших детях. Кроме обязательной безопасности, важно обеспечить их удобным и бесплатным доступом к обязательному образованию, чтобы это непростое время имело как можно меньшее на них влияние. Через MEGOGO сейчас проходит почти вся, преимущественно семейная, интернет-аудитория Украины, поэтому мы не могли обойти стороной эту инициативу. Поскольку сейчас этот проект является самым высоким для нас приоритетом, команда MEGOGO будет запускать продукт в рекордные сроки. Уже в понедельник в 10:00 мы будем готовы представить удобные и понятные разделы, в первую очередь, для детей, чтобы они ежедневно могли самостоятельно учиться вместе с лучшими учителями Украины», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.



Напомним, уроки также будут доступны на главных национальных телеканалах страны и на YouTube-канале Министерства образования Украины. Съемки проходят в Новопечерской школе г. Киева. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и другие. С подробным расписанием и дополнительной информацией – можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Украины и на медиасервисе MEGOGO.