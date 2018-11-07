Александр Педан вместе с Киевстар обучит школьников новым видам спорта

7 ноября 2018, 10:45

При поддержке Министерства образования и науки Украины и Киевстар, в украинских школах набирает популярности спортивное движение JuniorZ, направленное на продвижение активного образа жизни.

Телеком-оператор выступает коммуникационным партнером движения, предоставляет финансовую поддержку и качественный 4G-интернет.

Александр Педан – телеведущий и лидер спортивного движения JuniorZ – лично принимает участие в каждом фестивале и обучает подростков таким видам спорта, как чирлидинг, хортинг, корфбол, петанк, флорбол, бадминтон, фрисби и сумо.

«Школьная система физического воспитания нуждается в изменениях и усовершенствовании, - говорит Роман Греба, заместитель министра образования и науки Украины, президент Украинской федерации ученического спорта. – Именно поэтому МОН и УФУС вместе с Александром Педаном и движением JuniorZ шаг за шагом реализуют введение новых видов спорта в школьную программу. Убежден, что отношение учителей и школьников к урокам физического воспитания изменится, ведь мы уже видим, насколько увлекательны и интересны такие виды спорта, как фрисби, петанк, чирлидинг, флорбол и т.д.».

В рамках проекта в течение года Киевстар профинансирует проведение 10 городских и 2 всеукраинских фестиваля в разных городах Украины, чтобы больше детей смогли освоить новые виды спорта. Всеукраинские фестивали пройдут во Львове и Харькове, а городские – в Хмельницком, Ужгороде, Сумах, Полтаве, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Херсоне, Житомире и Черновцах. За анонсами событий можно следить на страницах JuniorZ в Facebook и Instagram. Мероприятия будут проведены для школьников 5-11-х классов, их родителей и учителей. Каждая школа города будет приглашена на фестиваль.

Во время проведения фестивалей у подростков будет возможность посоревноваться в каждом из видов спортивных активностей, которые предлагает JuniorZ, и получить в подарок наборы спортивного инвентаря и 5 Гб интернет-трафика для связи 4G для обучения и общения.

«Мы поддерживаем проект JuniorZ, чтобы больше школьников могли присоединиться к интересной инициативе и открыть для себя новые виды спорта. В прошлом году был проведен один фестиваль, а благодаря поддержке Киевстар будут проведены 12. Поэтому проект становится всеукраинским. Мы стремимся, чтобы дети занимались спортом и знали, как использовать современные технологии для получения новых знаний», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

11 сентября в Хмельницком стартовал первый городской фестиваль, где прошли командные игры между школами. В фестивале приняли участие более 600 подростков из 32 школ города. Второй прошел в Ужгороде 3 октября, в нем приняли участие более 800 учеников из 16 школ.

«Как отец двоих детей я лично заинтересован в том, чтобы украинские подростки наконец-то начали заниматься спортом и физические развиваться. Действительно, наши дети отличаются от нас восприятием жизни и обработкой информации, но их жажда знаний невероятно сильная. Сегодня у школьников множество возможностей для того, чтобы заниматься спортом, который им по душе. Именно поэтому я стал инициатором спортивного фестиваля для подростков JuniorZ!», - говорит Александр Педан.

Следующий город, в который отправляется Александр Педан вместе с JuniorZ – Сумы. Фестиваль пройдет 8 ноября.

В каждом тарифе Киевстар, без оплаты мобильного интернета, можно использовать такие приложения как Prometheus, Wikipedia, MyBook, Smart Kyivstar, социальные сети Instagram, Facebook, Twitter и мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.

Чтобы почувствовать все преимущества новых тарифов с качественным 4G от Киевстар, нужно только подготовить свой гаджет и SIM-карту. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь, можно при помощи USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карт. Заменить USIM можно бесплатно во всех фирмовых магазинах Киевстар.