Киевстар научит школьников со всей Украины культуре предпринимательству

11 июня 2019, 13:15

В рамках совместного проекта Киевстар и общественной организации «Global Office» - GoCamp - 3500 школьников получат новые знания и навыки в области инноваций и предпринимательской деятельности, а около 50 сотрудников компании станут менторами проекта.

GoCamp – это самая большая образовательная волонтерская программа в Восточной Европе, в которой волонтеры со всей планеты обучают школьников иностранным языкам, помогают преодолевать языковые барьеры, общаться в многокультурной среде, думать критически и креативно.

Киевстар поддерживает инициативу уже третий год подряд и вместе с Global Office разработал программу интерактивного обучения для школьников Entrepreneurship & Innovation development, созданную на базе успешных бизнес кейсов. Так, в прошлом году более 2000 учащихся из 75 школ по всей Украине прошли интерактивную программу обучения, и 25 сотрудников Киевстар стали менторами образовательного курса.

«Для нас очень важно давать школьникам возможность овладеть навыками 21 века, научиться критическому мышлению и основам лидерства, узнать, как использовать диджитал-инструменты для получения новых знаний. Киевстар обладает таким ресурсом – и технологическим, и экспертным, поэтому уже 3 года подряд поддерживает проект GoCamp. В этом году Киевстар вместе с Go Global планирует обучить студентов GoCamp инновационной и предпринимательской культуре. Развитие образования – один из приоритетов нашей компании. Мы это считаем инвестициями в будущее Украины», — отметил президент компании Киевстар Александр Комаров.

Киевстар предоставил более 600 стартовых пакетов для волонтеров GoCamp, обеспечив их качественной связью на весь период пребывания в Украине

«Трехлетнее сотрудничество GoGlobal и Киевстар стало образцом длительного и надежного партнерства общественной инициативы и социально ответственного бизнеса. Благодаря совместным усилиям украинские школьники в языковых лагерях GoCamp смогут развить предпринимательский талант, получить диджитал-компетенции и научиться придумывать креативные бизнес-идеи. Киевстар демонстрирует, как цели компании можно успешно интегрировать в инновационные образовательные методики», — отметила Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office.



Напомним, именно за достижения в проекте GoCamp Киевстар получил награду Telecom Awards 2018. А также одержал победу в Национальном конкурсе кейсов КСО 2018 за лучший корпоративный вклад в цель устойчивого развития, как «Обеспечение всеобъемлющего и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

