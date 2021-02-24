Топ-менеджеры Киевстар поделились опытом управления командами со школьниками

24 февраля 2021, 13:45

24 февраля 2021 года на национальной онлайн-платформе Дія.Цифрова освіта вышел 3-й модуль курса «Предпринимательство для школьников» — «Команда и управленческие инструменты», в съемках которого приняли участие Александр Комаров, президент компании «Киевстар», Зоя Дроншкевич, директор по корпоративной стратегии мобильного оператора, и Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании. Они рассказали, что такое миссия и ценности предприятия, как мотивировать команду, зачем применять helicopter view в работе, и как правильно коммуницировать с сотрудниками.

«Миссия Киевстар – менять Украину и открывать новые возможности для людей. Именно поэтому мы поддержали создание курса по предпринимательству для школьников. Мы верим, что этот образовательный сериал поможет молодому поколению открыть для себя мир бизнеса и научит смело мечтать о самых амбициозных целях в жизни», - Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Киевстар поддержал создание курса «Предпринимательство для школьников», который разрабатывает Минцифра и студия онлайн-образования EdEra. Цель проекту – помочь подросткам понять, как функционирует бизнес, и как создать собственное дело от идеи до реализации. Курс рассчитан на 6 модулей и 36 уроков с привлечением лучших экспертов в своих областях. В планах предусматривается получение грифа от Минобразования, что позволит рекомендовать курс как факультатиный к урокам экономики.

Также в курсе приняли директор по маркетингу MEGOGO Валерия Толочина, CEO студии онлайн-образования EdEra Илья Филиппов, маркетинг-директор «Планета Кино» Толик Козловский, кулинарный эксперт, шеф-повар Евгений Клопотенко, CEO, соучредитель компании NUKA Никита Владыкин и другие. Экспертом курса стала преподавательница бизнес-школы «МИМ-Киев», вице-президент компании «IT-Интегратор» Надежда Омельченко, а ведущим – Виталий Зеленый, актер сериала SIZ, 1+1 video.

Пройти курс «Предпринимательство для школьников» можно на национальной онлайн-платформе Дія.Цифрова освіта.

Напомним, Киевстар занял второе место в рейтинге Forbes Украина и Work.ua «50 лучших работодателей Украины», где получил 93 из возможных 100 баллов. Компания инвестирует в развитие новых специалистов и поиска талантов, для этого проводит ежегодные собственные курсы профориентации, программы стажировки для молодежи и людей, которые хотят изменить квалификацию или имели перерыв в работе.