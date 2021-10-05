Стартует первый предпринимательский лагерь для школьников

5 октября 2021, 11:45

Киевстар и Global Office запускают новую учебную программу Business Camp в интерактивном онлайн-формате.

Ее цель – помочь подросткам овладеть предпринимательскими навыками и вдохновить их на реализацию собственных бизнес-идей. Участие в проекте могут взять государственные школы из любого региона Украины бесплатно.

«Business Camp — это мини MBA для школьников, который поможет подросткам познакомиться с прикладными знаниями от разработки идеи, маркетинга, коммуникаций, работе в команде, до получения авторских прав. Этот курс разработан, чтобы помочь подросткам создавать крутые проекты, которые могут перерасти в собственное дело. Мы на реальных примерах рассказываем о предпринимательстве и все его составляющих, даем амбициозным подросткам свой опыт в качестве менторской поддержки», – рассказала Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Business Camp – это три недели внеклассных занятий по основам предпринимательства для школьников 14–16 лет. Участников ждут встречи с известными украинскими предпринимателями и топ-менеджерами, менторская поддержка от экспертов Киевстар, англоязычный клуб с международными волонтерами и возможность презентовать свои бизнес-идеи опытным профессионалам. Итогом станет конкурс лучших бизнес-проектов, чтобы закрепить полученные знания и навыки. Наиболее интересные идеи будут награждены ценными призами: планшетами, смарт-часами и беспроводными наушниками.

«Лагеря GoСamp – это пространство свободы, креативности и навыков 21 века, которое для детей по всей Украине создают учителя, волонтеры и менторы. Символично, что вместе с компанией Киевстар, являющейся нашим идейным партнером, мы создали Business Camp, где стартап в 13 лет становится новой реальностью. Так мы делаем инвестицию в нацию креативных, финансово сознательных и успешных украинцев», — отметила Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office.

Проект поддержали Министерство цифровой трансформации Украины и студия онлайн-образования EdЕra, создавшие образовательный сериал «Предпринимательство для школьников», который положен в основу учебной программы лагеря. Все желающие могут также пройти этот курс на платформе «Дія. Цифрова освіта» или ed-era.com

Чтобы принять участие в Business Camp, необходимо заполнить форму. По результатам анкетирования будет выбрано 80 школ-участниц.

Напомним, что Киевстар сотрудничает с Global Office уже пять лет подряд. За это время в рамках инициативы GoСamp удалось научить свыше 6000 учеников из 210 школ, которые получили новые знания и навыки в сфере инноваций и предпринимательской деятельности, а приблизительно 100 сотрудников компании стали менторами проекта.