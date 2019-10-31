Киевстар и Global Office обучили 3500 школьников культуре предпринимательства

31 октября 2019, 10:15

Совместный проект Киевстар и общественной организации «Global Office» - GoCamp - позволил более 3500 школьникам получить знания и навыки в области инноваций и предпринимательской деятельности. За время действия программы они разработали 170 проектов мобильных приложений.

GoCamp – это самая большая образовательная волонтерская программа в Восточной Европе, в которой волонтеры со всей планеты обучают школьников иностранным языкам, помогают преодолевать языковые барьеры, общаться в многокультурной среде, думать критически и креативно.

Киевстар с 2017г. поддерживает инициативу и вместе с Global Office разработал программу интерактивного обучения для школьников Entrepreneurship & Innovation development, созданную на базе успешных бизнес-кейсов. Программа дает практические советы для реализации идей, тех инструментов, которые могут понадобиться, общие правила успешности в деловом мире.

В этом году более 3500 учащихся из 96 школ по всей Украине прошли интерактивную программу обучения. А около 50 сотрудников Киевстар стали менторами школьных команд и помогали им в разработке проектов.

«GoCamp - это уникальный украинский проект. Мы очень рады три года подряд быть его частью и вместе с командой GoGlobal создавать образовательную инициативу, которая не имеет аналогов, - отметил Александр Комаров, президент Киевстар. - В этом году я впервые был ментором GoCamp - общался с ребятами одной из школ в г. Бровары, делился своим опытом. Общее впечатление - невероятно! Дети презентовали свои проекты - идеи мобильных приложений - и они были действительно интересными и качественными. Порадовался мотивированности этих детей. Они стремятся к новым знаниям, хотят быть подготовленными к взрослой жизни. И если мы можем дать им эту уверенность в своих силах, поддержать инициативу, подтолкнуть к развитию - это надо делать».

Школьники разработали 170 креативных презентаций мобильных приложений на основе пройденного курса. Наиболее актуальными темами стали: экология, волонтерство, помощь людям с ограниченными возможностями, приложения для путешествий, занятий спортом, обучения и пр. Команда, которая разработала самый интересный проект приглашена в офис Киевстар на экскурсию.

«Только 18% выпускников школ свободно говорят по-английски. И никто из них не понимает основ предпринимательства. Именно поэтому для украинских школьников и учителей мы совместно с Киевстар создали выдающуюся программу «Инновации и Предпринимательство». В этом году уже 96 школ из 79 населенных пунктов из разных уголков Украины стали ее участниками. Представьте себе, более 3500 детей впервые в жизни поняли, что такое предпринимательство! Мы надеемся, что эта программа масштабируется и вместе мы подготовим украинцев к новому прогрессивному пути развития экономики Украины», - отметила Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office.