Vodafone открывает свободный доступ к “Всеукраинской школе online”

7 апреля 2020, 14:15

Украинские школьники, ученики средней и старшей школы, смогут смотреть уроки на Vodafone TV.

В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» Vodafone открывает свободный доступ к трансляциям уроков в рамках сервиса Vodafone TV.



Каждое утро, с 10:00 до 12:00, с начала и до окончания карантина, уроки будут доступны всем желающим. Трансляция уроков будет проходить на следующих каналах:



5-й клас – «ПлюсПлюс» та «112 Україна»

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK та «5 канал»

8-й клас – «Індиго» та УНІАН

9-й клас – «Рада» та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1



Доступ предоставляется бесплатно и без обязательной регистрации для новых пользователей. Воспользоваться можно, выбрав один из способов – через приложение для iOS, Android, Web-site tv.vodafone.ua или Smart TV (LG или Samsung).



Для того чтобы смотреть уроки “Всеукраинской online школы” необходимо зайти в раздел “Все каналы”, далее “онлайн школа” и выбрать нужный класс и предмет. Каждый день записи уроков будут добавляться в специальную коллекцию на сервисе и будут доступны в течении 7-ми дней.



Vodafone также поддерживает украинцев во время карантина, предоставляя бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам: с 03.04 по 24.04 – к Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit. Vodafone также продлил до 30.04 для абонентов предоплаченных тарифов возможность бесплатно подключить услугу Online Pass, чтобы безлимитно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах.



Vodafone Music – cервис для прослушивания музыки по подписке. В сервисе доступны все современные хиты, прослушать их можно в режиме онлайн или загрузить в память устройства. Vodafone Music доступен на iOS, Android и Web. Активировать услугу можно через приложение Vodafone Music или отправив SMS с текстом «1» на номер 70030.



Vodafone Press – cервис для чтения электронных журналов. В сервисе присутствует огромный каталог периодических изданий разных категорий: авто-тематика, fashion, технологии, бизнес и др. Сервис доступен в Web-интерфейсе. Для подключения услуги нужно отправить SMS с текстом «1» на номер 80010.



BeFit -– это специально подобранный каталог мобильных приложений и видео уроков для поддержания здорового образа жизни и развития своего тела, разума и духа в следующих основных направлениях: спорт и физическое здоровье; ментальное здоровье; здоровое питание; влияние окружающей среды; оборудование для спорта. Для подключения нужно зайти на сайт http://befit.vodafone.ua или отправить SMS с текстом «Да» на номер 7877.

Сервис доступен для ОС Android.



Bookmate – сервис для чтения электронных книг, комиксов и прослушивания аудиокниг. В сервисе широкая библиотека контента на украинском, английском, русском и еще 12 языках, а также рекомендации и авторские подборки. Доступен для iOS, Android, а также в web-версии.

На время карантина Vodafone дарит 30 дней премиум-доступа к книжному сервису Bookmate. Для получения подарка, нужно ввести промокод "Vodafone" на сайте bookmate.com/code, после чего зарегистрироваться/авторизоваться под своим аккаунтом до 30.04, при этом клиентам Vodafone не требуется привязывать свою банковскую карту. Подарок доступен новым пользователям или тем, у кого не было активной подписки в теч. последних 3 мес.



Online PASS - безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена. Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.