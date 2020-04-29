"Всеукраинская школа онлайн" на MEGOGO: сурдоперевод и уроки для младших классов

29 апреля 2020, 10:45

На MEGOGO появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом.

Над новым функционалом работала команда социальной инициативы «Смотри как слышно», созданная медиасервисом MEGOGO. Уроки с сурдопереводом уже постепенно появляются к просмотру и будут доступны в разделе «Всеукраинской школы онлайн». Как и ранее, раздел абсолютно бесплатный даже для незарегистрированных пользователей.

Кроме того, уже сегодня, 28 апреля, на MEGOGO в специальном разделе можно будет также смотреть уроки для 1-4 классов, они будут проходить во вторник и четверг, начало в 9:00. Ранее в рамках проекта к просмотру предлагались только уроки для учеников 5-11 классов. О появлении онлайн-уроков для младших классов вчера сообщили инициаторы проекта.

Как и для учеников старших классов, для младших школьников уроки также будут иметь сурдоперевод. Все занятия с сурдопереводом будут появляться в последующие два дня после премьеры.

Еще один дополнительный функционал, который в ближайшее время будут иметь уроки «Всеукраинской школы онлайн» – субтитры на украинском языке для всех классов. Таким образом ребенок сможет выбрать самый удобный способ для просмотра. Возможность включить субтитры будет прямо в настройках.

«Присоединившись одними из первых к «Всеукраинской школе онлайн» и создав за считанные дни удобный и бесплатный раздел на MEGOGO, мы продолжаем принимать активное участие в развитии этого проекта. Поэтому, чтобы уроки стали доступными еще большему количеству украинцев, мы вместе с ЮНИСЕФ предложили привлечь команду нашего проекта «Смотри как слышно», чтобы перевести школьный контент на язык жестов для детей и родителей, которым трудно или невозможно воспринимать программу без дополнительного функционала. Уже сегодня все желающие смогут просматривать уроки с сурдопереводом», – комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.