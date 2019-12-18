На этой неделе пройдет финальный мастер-класс MEGOGO IT&Media Marathon

18 декабря 2019, 9:45

Уже в этот четверг, 19 декабря, пройдет финальный, пятый, мастер-класс из серии MEGOGO IT&Media Marathon. В фокусе инновационные тренды и новая эра медиапотребления.

Сразу два спикера – Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии, и Дмитрий Мелков, CIO MEGOGO, тема – «Новая эра потребления: как технологии изменят бизнес». Как и ранее, участие бесплатное по предварительной регистрации.Напомним, в ноябре компания MEGOGO запустила серию технологических мастер-классов MEGOGO IT&Media Marathon, которые состояли из пяти событий, каждое из которых рассказывало об инновационном продукте от идеи до ее реализации.Финальный мастер-класс расскажет посетителям о будущем медиапотребления: какие привычки пользователей будут сформированы в ближайшие несколько лет и какие технологии станут реальностью. Иван Шестаков рассмотрит медиабудущее под углом бизнеса, нового продукта и рынков, а Дмитрий Мелков приведет примеры инноваций в технологиях.Традиционно, мастер-класс пройдет в HUB 4.0, на Ярославском переулке, ?. Начало в 20:00. Сейчас регистрация на мастер-класс открыта, количество мест ограничено. Чтобы стать участником – следует заполнить форму по ссылке https://marathon.megogo.net/