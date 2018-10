В Киеве определились победители 1-го хакатона техно медиапроектов

18 октября 2018, 12:45

13-14 октября в инновационном парке UNIT.CITY прошел MEGOGO Media Hackathon 2018 — тридцатичасовой IT-марафон по созданию технологичных медиапроектов.

Его участники – а самому молодому из них едва исполнилось 17 лет – меньше чем за два дня смогли пройти путь от идей до рабочих программных прототипов. Призовой фонд составил - 5000 USD. Не обошлось и без драмы.



Участие на хакатоне было бесплатным. Заявки подали 34 команды, но квалификационный отбор прошли лишь 19 из них. Примечательно то, что большинству участников ранее не доводилось работать над совместными проектами и они познакомились лично непосредственно на событии. В качестве разработчиков в мероприятии приняли участие более 60 человек. Организатор хакатона – медиа IT-компания MEGOGO, крупнейший видеосервис на территории Восточной Европы и СНГ.



Работы на MEGOGO Media Hackathon были представлены в 5 категориях:

Big Screen Solutions,

Data Driven Media,

Interactive Content and Services,

Mobile Media,

Future and Innovation.



С первых часов хакатона участникам помогали 13 менторов: JS, Android, iOS-разработчики, системные архитекторы, UX-дизайнеры. Они оказывали техническую поддержку командам и следили за прогрессом в подготовке к демонстрации.



В итоге все команды дошли до финала и презентовали свои проекты перед жюри, в состав которого вошли представители IT и медиабизнеса:



Иван Абламский (Coppertino, медиаплеер VOX)

Андрей Боборыкин (медиаменеджер, издатель Super.ua, руководитель маркетинга и продукта в Vector)

Ян Кейл (Infopulse, OSUA GmbH)

Дмитрий Мелков (CIO видеосервиса MEGOGO)

Кирилл Покутный (соучредитель проектов Sensorama Lab и Sensorama Academy; автор и продюсер проекта «Чорнобиль360»)

Роман Судольский (главный редактор K750.media, Head of Content в UNIT.CITY).



По итогам презентации жюри определило три проекта-победителя.

Третье место занял проект shareEmotion – специальный инструмент для видеоплеера под iOS, который может «считывать» эмоции зрителя и сортировать контент в соответствии с ними, а также отображать комментарии к видео в формате stories и делиться ими в социальных сетях. Команда из трех разработчиков, студентов КПИ, уже несколько раз участвовала в хакатонах с другими проектами и теперь заняла призовое место.



Второе место досталось команде из четырех разработчиков, которые «с нуля» создали мобильное игровое приложение Сinemaddict. Это викторина, вопросы которой связаны с содержанием фильма или телеконтента. Приложение позволяет соревноваться с одним или несколькими друзьями, отслеживать свой рейтинг, мониторить прогресс по дням/неделям/месяцам и делиться результатами игры в соцсетях; кроме того, пользователи могут получать баллы и переводить их в ценные призы, скидки или специальные предложения благодаря возможности интеграции Cinemaddict в любой ОТТ-сервис.



Победителем хакатона стал проект Stories – сервис для быстрого ознакомления с видеоконтентом на мобильных устройствах. Приложение интегрируется в любой ОТТ-сервис. Stories не отнимают у пользователя много времени и трафика, позволяя составить впечатление о фильме или передаче без просмотра трейлеров, за счет карусели вертикальных видео/картинок. Приложение также включает функционал по проставлению лайков, добавлению комментариев, внесению в избранное и т.д. Всего за 30 часов команда из трех разработчиков создала админпанель, редактор для создания stories с возможностью интеграции рекламы, а также сервер, который выпускает готовые stories для встраивания в любой веб-ресурс.

Особую оценку жюри заслужил еще один проект – онлайн-кинотеатр с голосовым управлением. Сервис позволяет выбирать видеоконтент, перематывать или давать другие команды без использования пульта. Примечательно, что автор проекта – 17-летний школьник из Запорожья Темир Урокбаев. В команде Темира были только он сам и его мама, которая просто приехала поддержать сына. Темир умудрился опоздать к старту хакатона на целых 7 часов, и при этом успел создать и презентовать полноценный рабочий прототип голосового управления контентом.«У судей спора по поводу победителей не было - все сошлись в едином мнении. Уровнем подготовки события, уровнем участников и результатами хакатона удивлен. Поскольку я из мира технологий, то знаю, как сложно создать то, что сделали ребята. Тем более, за два неполных дня. Это феноменально», — делиться судья хакатона, Иван Абламский, соучредитель и руководитель Coppertino (медиаплеер VOX).«Основная задача хакатона - привлечь внимание разработчиков и представителей бизнеса к медиа-отрасли, в которой бесконечно много пространства для идей и технических инноваций. И на хакатоне мы увидели проекты, которые имеют все шансы развиться в полноценные продукты. По крайней мере 2-3 проекта имеют реальное подспорье на жизнь», — говорит Дмитрий Мелков, глава разработки MEGOGO и жюри MEGOGO Media Hackathon 2018.По словам организаторов хакатон техно медиапроектов показал остроту и актуальность данного направления в индустрии, поэтому в дальнейшем MEGOGO обещает не только провести следующий IT-марафон, но и увеличить количество его участников втрое.