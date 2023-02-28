Команда інженерів SoftServe перемогла у челенджі хакатону НАТО

28 февраля 2023, 9:15

У Польщі завершився щорічний TIDE NATO Hackathon 2023, в якому взяли участь понад сто учасників з різних країн.

Команда інженерів SoftServe перемогла в одному з челенджів з рішенням, яке може допомогти НАТО та країнам-партнерам краще взаємодіяти між собою в боротьбі проти спільного ворога.

TIDE NATO Hackathon є частиною циклу подій, мета яких — покращити взаємосумісність НАТО та союзників через пошук інноваційних рішень та підходів. Під час хакатону команди змагаються у запропонованих челенджах. Цього року їх було три: програмування дронів, застосування штучного інтелекту для контекстного та семантичного аналізу новин та створення аналітичних дашбордів, до якого й долучилися інженери SoftServe. Команди повинні були створити креативну та інтерактивну графіку для багатонаціональних навчань НАТО CWIX, на яких перевіряють, як ІТ-системи союзників будуть взаємодіяти в бойових умовах, а також розробити КРІ, які б показали наскільки успішними були такі збори у порівнянні із попередніми роками.Українські інженери детально проаналізували як переваги цих навчань, так і недоліки. На основі цього вони не просто сформували показники ефективності, а й додатково розробили рекомендації, як покращити результативність CWIX та запропонували рішення, що допоможе швидко виявляти прогалини, які заважають успіху навчань, та усувати їх.«Наша команда та компанія в цілому ще з початку повномасштабної війни допомагає українським захисникам з різними ІТ-рішеннями. Хакатон став чудовим майданчиком для нових ідей, що допоможуть боротися з реальними викликами, з якими зіштовхується НАТО та Україна у війні з росією. Цей досвід став надзвичайно корисним для нашої команди, і ми надалі продовжимо допомагати Збройним Силам з інноваційними рішеннями задля спільної перемоги над ворогом», - коментує лідер команди, Big Data Competence Manager у SoftServe Тарас Кльоба.Переможці челенджів презентуватимуть свої рішення на Spring 2023 TIDE Sprint, що відбудеться у квітні в Норвегії. Це ключовий майданчик в серії подій НАТО з взаємосумісності, на якому збираються експерти, науковці та розробники з різних країн, в тому числі й з України, та обмінюються досвідом і знаннями задля просування інновацій та технологічних змін в Альянсі. Згодом рішення українських інженерів можуть протестувати під час навчань CWIX.Загалом у зимовому NATO TIDE Hackathon змагалися понад 100 учасників у складі 26 команд з Литви, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Італії, Норвегії, України, Румунії, США, Франції та Нідерландів. Окрім інженерів SoftServe, Україну представляли двоє інших переможців Національного оборонного хакатону з державного сектору — команда кіберполіції «С.О.Р.» та «ДДК ДССЗЗІ».