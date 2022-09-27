Проведено перший оборонний хакатон для потреб ЗСУ

27 сентября 2022, 13:45

Програмісти та інженери працювали над новітніми рішеннями для оборонки та військ. Понад 50 команд невпинно працювали та представили свої розробки у 4 категоріях: дрони, розмінування, зв'язок та все інше, починаючи від computer vision, закінчуючи вдосконаленням стрілецької зброї.



Вчора в Києві завершився перший в Україні оборонний хакатон IDI Camp. Він зібрав понад 200 учасників, які готували власні проєкти в командах або самостійно. Всі вони працювали над завданнями для потреб ЗСУ від військових з реальним бойовим досвідом.

Концерн «Укроборонпром» став вагомим партнером хакатону, надавши підтримку на всіх етапах події. Організаторам вдалось зібрати під одним дахом представників різних сфер та професій. Були класичні IT розробники так і військові, які приїхали буквально з поля бою. Були іноземці та учасник віком 70-років. І всі вони працювали для перемоги України.



Серед головних напрямків розробок — системи психологічного впливу, дрони різного типу призначення, системи боротьби з ворожими дронами, розмінування територій, РЛС, засоби автоматизації та багато іншого. Переможці хакатону розділили між собою призовий фонд у розмірі $20 000. (Переможців з питань безпеки не афішуємо) Крім цього — з ними вже ведуться перемовини по доопрацюванню та виведення їх розробок у серію. Адже те що було розроблено за минулі вихідні, вже сьогодні критично потрібне на фронті.



У просуванні найбільш перспективних розробок учасникам хакатону допомагають численні партнери IDI Camp. Так, Київська школа економіки провела лекцію по методам презентації стартапів потенційним інвесторам. Концерн «Укроборонпром» запропонував найкращим розробкам допомогу фахівців та матеріально-технічну базу підприємств державного сектору оборонно-промислового комплексу України. У найшвидшому просуванні проривних ідей також допомагатимуть представники Генерального штабу ЗСУ та Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Усі вони брали участь в менторстві та оцінюванні робіт.



«Ми хочемо створити сприятливе середовище для реалізації та розвитку оборонних стартапів, для того, щоб якомога більше ІТ-фахівців до цього долучалися, щоб створювалося багато інноваційних проєктів, корисних для України та смертельно небезпечних для ворога», — наголосив Анатолій Маслов, співзасновник Innovation Defence Initiative (IDI), засновник та СЕО ElifTech.



«Цей захід особливий, тому що відбувається під час війни. Такі події дають змогу налагодити кращу співпрацю та знайти реальні таланти. Сьогодні ми маємо розробляти те, що вже завтра може бути прийнято на озброєння ЗСУ і допомагати українським військовим визволяти наші міста, — зазначив генеральний директор Концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв. — Учасники хакатону інвестували свої знання, таланти, працю та час у майбутню перемогу над ворогом і я вважаю, що їм вдалось знайти ті інноваційні рішення, які ми невдовзі зможемо втілити у життя разом з українськими армійцями».

«Мені було дуже приємно бачити велику кількість талановитих, амбітних і патріотично налаштованих українців, які спроможні запропонувати власні ідеї, які здатні неабияк підсилити наші Збройні сили та наблизити перемогу. Ми, військові, дуже цінуємо інновації, проривні технології, сміливі та нестандартні рішення. Саме цього ми чекали від учасників хакатону і наші сподівання були не марними», — розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Коваль.