Стали відомі теми розробок оборонного хакатону IDI Camp

13 сентября 2022, 15:45

16 вересня завершується реєстрація на хакатон IDI Camp. Вже більше 150 учасників зголосились представити свої ідеї та розробки на теми: електромагнітна зброя, дрони-перехоплювачі, розмінування територій, системи психологічного впливу та захист БПЛА від засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому організатори хакатону не обмежуються лише цими темами. Учасники можуть презентувати свої власні, ідеї, розробки та винаходи, головна умова - щоб вони були корисними Збройним силам України, або допомагали усунути наслідки війни.



Хакатону потрібні програмісти, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою, оператори безпілотників, радіо-інженери та інженери-конструктори. Проте якщо ви навіть майстер-самоучка і можете бути корисним при створенні проривних технологічних рішень - вам також знайдеться місце на хакатоні.



Учасники хакатону IDI Camp будуть змагатись за призовий фонд у розмірі $20 тис. Крім того, найкращі розробки можуть отримати інвестиції від партнерів. Захід відбудеться в період з 23 по 25 вересня в Києві. Точні місце та час, з міркувань безпеки, будуть відомі лише учасникам IDI Camp.



Євген Горошко, візіонер та операційний керівник хакатону, розповів, що команда IDI Camp провела колосальну роботу по залученню партнерів. Зокрема, домовилась про співпрацю з “Укроборонпромом” та “Мінцифрою”. Але найголовніше - вдалось залучити до роботи професійних військових з бойовим досвідом. Тому учасники матимуть чіткі технічні завдання для розробки нових рішень, або ж зможуть запропонувати свої ідеї, та втілити їх у життя.

Окрім учасників взяти участь в хакатоні також запрошуються ментори (люди з досвідом у розробці та запуску продуктів, які допоможуть командам у вирішенні задач); інвестори (бізнесмени, готові інвестувати в оборонні стартапи та розвивати їх); а також журі (досвідчені військові середньої та вищої ланки, в яких є розуміння, яке технологічне рішення допоможе змінити ситуацію на фронті).Окрім Євгена Горошко, організаторами хакатону виступили Дмитро Ковальчук, власник компаній Alterra Group та Blaize і Анатолій Маслов, засновник та СЕО ElifTech. Також серед партнерів варто зазначити компанії Ukrainian Startup Fund, Sigma Software та благодійний проект Паляниця.Реєстрація для всіх учасників відкрита до 16 вересня включно.