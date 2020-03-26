Vodafone поддержал онлайн-хакатон Fix the crisis

Экспертную оценку Vodafone прошли 58 идей, представленных во время онлайн-хакатона Fix the crisis.
Fix the crisis, собрал на своей площадке тех, кто хочет проявить себя, готов генерировать идеи и предлагать инициативы, способствующие решению конкретных задач и проблем, с которыми сейчас сталкивается государство, бизнес и каждый житель Украины в связи с беспрецедентными действиями по борьбе с эпидемией коронавируса.
Онлайн-хакатон собрал идеи по шести направлениям:
• Инструменты помощи государству и городам
• Советы бизнесу
• Инструменты для университетов и школ
• Проекты для остановки и / или контроля распространения коронавируса
• Идеи полезных флешмобов
• Идеи для уменьшения паники населения
Vodafone внедряет технологические инновации и предлагает digital-решения в таких областях как облачные вычисления, интернет вещей, Big Data. Эти технологии имеют очень широкий спектр применения: от пользовательских сервисов и услуг до глобальных систем, таких как е-health, e-management, е-government. Сейчас это, как никогда актуально, поэтому в Vodafone подробно изучают идеи, предложенные участниками хакатона и оценивают их с точки зрения реализации или усовершенствования при помощи современных телеком технологий.
«Принцип – не паниковать, а действовать, очень близок нашей компании, поэтому Vodafone поддерживает такие инициативы, как Fix the crisis. Они учат всех нас жить по-новому. И речь не только в умении работать удаленно. Они учат нас быстро реагировать на изменения, быть более инициативными, креативными, пользоваться возможностями, которые дают новые технологии, и при их помощи быстрее фокусировать свое внимание на первоочередных задачах и решать их», отметил Максим Резедент, эксперт Vodafone Украина по работе со стартапами.
«Когда мы решили провести онлайн-хакатон для генерации идей (мы назвали его идеатон), то даже не представляли, что через 4 дня удастся собрать более 500 участников и найти 58 спасательных идей. То, как активно участники начали объединяться в команды и генерировать решения, действительно вдохновляет! У молодежи сейчас есть время, запал и самое главное — есть экспертиза в современных технологиях и трендах социальных сетей, гаджетов и тому подобном. Они иначе рассуждают и могут предложить новые подходы. Мы рады, что с помощью партнеров удалось сплотить людей и выбрать 10 лучших решений, которые уже сейчас начинают реализовываться», прокомментировал Евгений Урсалов, руководитель платформы для проведения кейс-чемпионатов casers.org.
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