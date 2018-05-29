1+1 медиа начинает поиск идей и запускает The Next Big Thing. Generation

24 мая 1+1 медиа объявила подробности обновленного проекта группы – питчинг идей The Next Big Thing. На конкурс будут подаваться идеи в двух номинациях: сериалы и веб-форматы. Прием работ начнется уже 29 мая.
Концепция обновленного The Next Big Thing – Generation. Формируя ее, 1+1 медиа рассмотрела влияние теории поколений XYZ на создание и восприятия контента людьми. Поскольку X любит контент с фокусом на лирику, душевность и юмор, для них организаторы создали номинацию «X-сериалы», в которой будут искать идеи форматных историй неограниченного жанра.
Поколение Z ориентируется на все новое и технологичное. Поэтому вторая номинация «Z-веб-форматы» принимает идеи YouTube-каналов и сериалов для Instagram, хронометражем ровно 1 минута.
Поколение Y, находясь на пересечении контентных предпочтений, готово воспринимать по вкусу X и Z, поэтому представленные идеи в категориях «X-сериалы» и «Z-веб-форматы» будут релевантными для Y-людей.
Призовые места будут определяться в обеих номинациях. Обладатели первых мест получат реализацию идеи. Второе место в номинации «X-сериалы» – это продвижение и поддержка формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации «Z-веб-форматы» – полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест получат бесплатное обучение в Высшая школа Media&Production по выбранному направлению.
«Мы имеем примеры успешно реализованных идей наших предыдущих питчингов. Это шоу «Одруження наосліп» и сериал «Шанс на любовь». В 2018 было принято решение продолжить проект. Нынешний поиск идей веб-форматов и сериалов позволит нам точно понять, какой контент интересует разные поколения, и создать именно тот продукт, который придется по вкусу зрителю. Поэтому мы призываем украинцев не молчать о своих идеях и делиться ими с нами. Гарантирую, что их услышат», – рассказывает Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.
Состав жюри будет отдельным для каждой из номинаций. Председателем категории «X-сериалы» стала Елена Еремеева, и.о. главного продюсера фильмов и сериалов канала 1+1, а «Z-веб-форматы» – Анна Ткаченко, директор диджитал направлении 1+1 медиа. С составом жюри в каждой из номинаций можно ознакомиться на сайте.
Отбор финалистов будет проходить в три этапа. На основе голосов жюри и зрительского онлайн-голосования будет выбран ТОП-20, соотношение 70% на 30% соответственно. На втором этапе полуфиналистам будет предложено детализировать свою идею, отправив сценарий от 2 до 5 серий/выпусков. После чего жюри определит ТОП-10, которые уже на финале лично защитят свою идею. Именно среди них жюри определит победителей – 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций.
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