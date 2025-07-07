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7 июля 2025, 12:45

Мы продолжаем поставлять оружие в Украину – Трамп

«Мы работаем с ними, чтобы попытаться им помочь. Мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», – заявил президент США в интервью Fox News.


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