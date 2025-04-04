Трамп заявил, что тарифы могут стать рычагом в обсуждениях по TikTok

4 апреля 2025, 13:45

NBC News сообщает, что Трамп защищал свои тарифы перед журналистами на борту Air Force One сегодня, характеризуя свое решение ввести пошлины на импорт из более чем 180 стран и территорий как переговорную тактику для стимулирования инвестиций в США и помощи в принятии важных деловых решений, включая продажу TikTok.

"У нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим сделку, но вы сделаете что-нибудь по тарифу?" Тарифы дают нам большую силу для переговоров", — сказал Трамп.



Он заявил, что США "очень близки к сделке" по TikTok.