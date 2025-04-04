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4 апреля 2025, 13:45

Трамп заявил, что тарифы могут стать рычагом в обсуждениях по TikTok

NBC News сообщает, что Трамп защищал свои тарифы перед журналистами на борту Air Force One сегодня, характеризуя свое решение ввести пошлины на импорт из более чем 180 стран и территорий как переговорную тактику для стимулирования инвестиций в США и помощи в принятии важных деловых решений, включая продажу TikTok.

"У нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим сделку, но вы сделаете что-нибудь по тарифу?" Тарифы дают нам большую силу для переговоров", — сказал Трамп.

Он заявил, что США "очень близки к сделке" по TikTok.


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