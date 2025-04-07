Пошлины Трампа ставят под угрозу производство оружия в США — Politico

7 апреля 2025, 11:45

Пошлины на импорт, которые вводит президент США Дональд Трамп, подрывают не только экономику, но и безпасность, усложняя производство американского оружия.

Если программа будет реализована так, как запланировано, это может нарушить глобальные цепочки поставок. Также это может сделать американское оружие более дорогим и усложнить усилия по противодействию Китаю.



По мнению более десятка дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, с которыми пообщались журналисты издания, нынешний подход США может привести к тому, что скептически настроенные партнеры начнут искать сотрудничество в других местах.



Пентагон десятилетиями выстраивал, финансировал и поддерживал глобальную сеть поставщиков и компаний, которые теперь столкнулись с тарифами. Без исключений для оборонной сферы администрация Трампа может свести на нет большую часть этой работы, замедлив производство американского оружия для самих США и других покупателей.



Как прогнозирует бывший сотрудник Пентагона по закупкам Билл Гринволт, будут перебои с поставками, а союзники и другие партнеры будут принимать ответные меры. Некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет.



Партнерские отношения с Вашингтоном, которые выстраивались годами, теперь поставлены под сомнение. Теперь Европа, чтобы уменьшить зависимость от американского оружия, старается больше инвестировать в собственное производство.



Сенатор-демократ Марк Келли отметил, что глобальная цепочка поставок настолько сложна, что некоторые виды оборонной продукции в процессе сборки пересекают границы несколько раз, каждый раз облагаясь все большими пошлинами. Поэтому оборонный бюджет США, если сохранять тот же уровень вооруженных сил, что и сейчас, заметно вырастет.