17 февраля 2025, 15:45

Трамп не против, чтобы Европа покупала оружие для Украины у США

Когда в воскресенье журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, готов ли он продавать оружие Европе для поддержки Украины, глава Белого дома ответил "Да", пишет Bloomberg.



Агентство подчеркивает, что этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже несмотря на то, что США прекращают военную поддержку страны, пока Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны.



Неясно, осуществится ли этот сценарий. С одной стороны, Трамп настаивает на быстром и постоянном прекращении боевых действий. Однако Трамп также потребовал от Европы вносить больший вклад в собственную оборону, в том числе в Украине.

