Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе и Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным концернам с просьбой организовать выпуск оружия по лицензии в Европе и Украине.
Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны, в частности в ракетах-перехватчиках для уничтожения российских баллистических целей, производство которых сейчас зависит исключительно от Вашингтона. Однако поскольку США серьезно истощили свои арсеналы на Ближнем Востоке, а для наращивания мощностей требуется время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможности передачи технологий.
Соединенные Штаты уже изготавливают некоторые виды вооружений по лицензии за рубежом — например, ракеты Patriot в Германии. Однако в целом Белый дом тщательно оберегает подобные соглашения из соображений защиты интеллектуальной собственности и безопасности цепочек поставок.
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