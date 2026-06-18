18 июня 2026, 16:15

Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе и Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным концернам с просьбой организовать выпуск оружия по лицензии в Европе и Украине.



Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны, в частности в ракетах-перехватчиках для уничтожения российских баллистических целей, производство которых сейчас зависит исключительно от Вашингтона. Однако поскольку США серьезно истощили свои арсеналы на Ближнем Востоке, а для наращивания мощностей требуется время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможности передачи технологий.



Соединенные Штаты уже изготавливают некоторые виды вооружений по лицензии за рубежом — например, ракеты Patriot в Германии. Однако в целом Белый дом тщательно оберегает подобные соглашения из соображений защиты интеллектуальной собственности и безопасности цепочек поставок.

